В Петербурге разрешат митинги у зданий органов государственной власти

Проведение митингов у зданий органов государственной власти разрешат в Петербурге, пишет портал 78.ru. Такую инициативу поддержали депутаты Заксобрания Северной столицы. Вместе с тем в городе запретят публичные акции в местах, где существует угроза обрушения здания или сооружения. Поправки к закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» приняты во втором чтении.

Согласно документу, в городе будут действовать не менее четырех гайд-парков — мест, где разрешено проводить публичные акции без предварительного согласования. Изначально их количество планировалось увеличить, но в процессе обсуждения выяснилось, что организаторы мероприятий почти не используют большинство площадок, выбирая одни и те же места. При этом на подготовку гайд-парков из бюджета выделяются значительные средства.

Максимальное число митингующих на этих территориях расширили с 200 до 500 человек. А также установили ответственность для организаторов акций, которые в последний момент отказались от их проведения, но не уведомили об этом органы власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о необходимости реагировать на нарушения во время митингов.