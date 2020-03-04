Петербурженка позвонила в полицию из багажника авто своего похитителя

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Ниса Мурзанаева
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Инцидент произошел в Выборгском районе Ленинградской области.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Жительница Санкт-Петербурга попросила о помощи у правоохранительных органов прямо из багажника автомобиля своего похитителя. Инцидент произошел в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

Петербурженка позвонила в полицию и заявила, что ее везут в неизвестном направлении в машине Mercedes. Потерпевшая утверждала, что до этого ее похититель убил мужчину и проломил голову его жене в деревне Яблонево.

Пострадавшая утверждала, что у нее также травмирована голова.

В настоящий момент правоохранители проводят по данному факту проверку. Личность владельца автомобиля Mercedes, в котором якобы находилась петербурженка, установлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пиар-директор жены Зайцева прокомментировал похищение ее дочек.

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