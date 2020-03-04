Петербурженка позвонила в полицию из багажника авто своего похитителя
Инцидент произошел в Выборгском районе Ленинградской области.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Жительница Санкт-Петербурга попросила о помощи у правоохранительных органов прямо из багажника автомобиля своего похитителя. Инцидент произошел в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.
Петербурженка позвонила в полицию и заявила, что ее везут в неизвестном направлении в машине Mercedes. Потерпевшая утверждала, что до этого ее похититель убил мужчину и проломил голову его жене в деревне Яблонево.
Пострадавшая утверждала, что у нее также травмирована голова.
В настоящий момент правоохранители проводят по данному факту проверку. Личность владельца автомобиля Mercedes, в котором якобы находилась петербурженка, установлена.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пиар-директор жены Зайцева прокомментировал похищение ее дочек.
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