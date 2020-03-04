«Пятый год никаких подвижек»: Египет отказался признать терактом крушение А321 над Синаем

Власти Египта отказались признать крушение самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года терактом и продолжают называть его аварией. Чиновники также заявили, что имена и фамилии погибших в авиакатастрофе не установлены. На этом основании Апелляционный суд Каира отказался рассматривать иски родственников россиян о компенсациях, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, 30 семей погибших в авиакатастрофе над Синаем россиян потребовали компенсации в размере трех миллионов долларов от компаний «Когалымавиа» и «Ингосстрах» за каждую жертву трагедии. Суд подтвердил египетскую юрисдикцию для разбирательства по этому делу. Однако рассматривать конкретные иски он отказался, так как власти Египта якобы до сих пор не установили личности погибших.

Вторая серия исков о компенсациях была подана к Шерифу Исмаилу — главе правительства Египта на момент крушения А321 — и ряду его министров. По мнению истцов, «халатность или оплошность» египетских властей позволила террористам пронести бомбу на борт лайнера. Заявители хотели получить от чиновников три миллиона долларов, но суд не связал трагедию с действиями властей.

«Очень печально. Очень больно за детей погибших наших, очень. Эта боль каждый день с нами. Не то что каждый день, а каждую минуту, каждый час. На протяжении вот уже почти пяти лет. И, к сожалению, такие новости неутешительные — это просто страшно. Такая резонансная катастрофа — и пятый год никаких подвижек», — сказала «Петербургскому дневнику» Елена Громова, бабушка десятимесячной Дарины, погибшей в авиакатастрофе.

Родственница «главного пассажира» добавила, что египетские власти до сих пор не предоставили расшифровку бортовых самописцев, видеозаписи с камер видеонаблюдения в аэропорту и другие материалы. Она отметила, что Египет изначально отказывался признать терактом крушение Airbus А321.

Как сообщал 5-tv.ru, катастрофа над Синаем стала самой крупной в истории отечественной авиации. В октябре 2015 года террористы взорвали самолет Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа» через 23 минуты после вылета из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Большинство погибших — это целые семьи, в основном с детьми. Они жили и были похоронены в городе на Неве.