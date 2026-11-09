«Читает Библию и Коран»: Мадуро в тюрьме США увлекся религией

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Также, находясь в заключении, венесуэльский политик сильно похудел.

Что происходит с Мадуро в тюрьме

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Николас Мадуро в тюрьме США увлекся религией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в тюрьме США увлекся религией. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на несколько анонимных источников, знакомых с обстоятельствами заключения политика.

«Президент посвящает свое свободное время изучению религиозных и философских текстов. Господин Мадуро, который давно интересуется духовностью, также встречался с тюремными капелланами, включая священника и раввина», — говорится в материале.

Там также отметили, что большую часть времени он проводит за чтением религиозных книг, в том числе Библии и Корана. До заключения он, по данным источников, был практикующим католиком, а другие вероисповедания его не интересовали. Исключением не был и иудаизм, хотя сам Мадуро заявлял, что имеет еврейское происхождение. По словам политика, он потомок выходцев из сефардской еврейской общины, которая эмигрировала с Голландских Антильских островов в Венесуэлу в прошлом веке.

Кроме того, находясь в Бруклинской тюрьме, где его и содержат, он заметно похудел. Так как занялся не только духовным развитием, но и физическим. Например, президент Венесуэлы увлекся палеолитической диетой. То есть его рацион основан на гипотетическом представлении о питании людей эпохи палеолита (каменного века). В него входят мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, овощи, фрукты, ягоды и орехи. А вот зерновые, бобовые и молочные продукты исключены, так же как и сахар, растительные масла и обработанные продукты, вроде сосисок или готовых соусов.

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены США 3 января 2026 года. Их вывезли с территории Венесуэлы в Соединенные Штаты. А вместо него была назначена временно исполняющая обязанности президента Делси Родригес.

Обвинения Мадуро и его супруге были предъявлены 8 октября. По заявлениям Вашингтона, их подозревают в пытках политических заключенных, в том числе и граждан США, а также в наркотерроризме, контрабанде наркотиков и незаконном обороте оружия.

Суд над политиком планируют провести в 2027 году.

Ранее у жены Николаса Мадуро случился сердечный приступ. Но, несмотря на это, из-под стражи ее не выпустили. Адвокаты пытались добиться освобождения Силии Флорес под залог или перевода под домашний арест, но получили отказ.

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