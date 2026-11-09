Работаем меньше, отдыхаем больше: каким будет первый месяц 2027 года

Ярхина: в январе 2027 года россияне будут отдыхать 16 дней, а работать 15

Россияне в первый месяц 2027 года будут отдыхать чаще, чем трудиться: на 15 рабочих дней придется 16 выходных и праздничных.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на и. о. директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яну Ярхину, при пятидневной рабочей неделе в январе 2027 года будет ровно 15 рабочих и 16 выходных дней.

Такой график обусловлен длинными новогодними праздниками, которые продлятся 11 дней подряд — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Таким образом, первым рабочим днем для сотрудников с пятидневным графиком станет понедельник, 11 января. При этом эксперт уточнила, что при шестидневной рабочей неделе или сменном графике количество трудовых будней в январе может быть другим.

Последний рабочий день уходящего года окажется не таким коротким, как хотелось бы многим — 30 декабря 2026 года не будет официально сокращенным рабочим днем. Поскольку 31 декабря является выходным, норма Трудового кодекса о сокращении предпраздничного дня на него не распространяется.

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