Правоохранители узнали, кто распространяет фейки о коронавирусе в Москве

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Игорь Рязов
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В отношении подозреваемых проводится доследственная проверка.

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Strauch

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сотрудники правоохранительных органов установили нескольких подозреваемых в распространении фейков о коронавирусной инфекции нового типа в Москве. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сказал, что в отношении подозреваемых проводится доследственная проверка. В скором времени следствие приступит к удалению недостоверной информации из сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор уже внес несколько постов в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook в реестр запрещенной в РФ информации. Генпрокуратура признала, что содержащиеся в публикациях сведения могут привести к массовому нарушению общественного порядка и перервать работу объектов розничной торговли. Доступ к таким материалам будет блокироваться.

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