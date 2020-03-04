Правоохранители узнали, кто распространяет фейки о коронавирусе в Москве

Сотрудники правоохранительных органов установили нескольких подозреваемых в распространении фейков о коронавирусной инфекции нового типа в Москве. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сказал, что в отношении подозреваемых проводится доследственная проверка. В скором времени следствие приступит к удалению недостоверной информации из сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор уже внес несколько постов в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook в реестр запрещенной в РФ информации. Генпрокуратура признала, что содержащиеся в публикациях сведения могут привести к массовому нарушению общественного порядка и перервать работу объектов розничной торговли. Доступ к таким материалам будет блокироваться.