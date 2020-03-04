Роскомнадзор начнет блокировать сайты за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор начнет ограничивать доступ к ресурсам, распространяющим недостоверную информацию о коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«4 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что под блокировку попали посты во «ВКонтакте» и Facebook. Генпрокуратура признала, что содержащаяся в них информация может привести к массовому нарушению общественного порядка и перервать работу объектов розничной торговли.

Как сообщал 5-tv.ru, вспышка коронавируса нового типа изначально произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. С тех пор инфекцию выявили уже в 80 странах мира. Власти РФ приняли ряд мер, необходимых для противодействия COVID-19, включая организацию карантина и усиленный контроль на границе.

При этом у коронавируса оказался не только медицинский, но и социальный аспект. В сети то и дело появляются панические сообщения якобы о тысячах зараженных в Москве и необходимости бежать в аптеки за лекарствами. Ранее глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал наказывать за такие призывы. По его словам, COVID-19 не сильно опаснее обычного гриппа.