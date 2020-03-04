Дочь скончавшегося от рака онколога Павленко выступит с докладом в СПбГУ

Дочь онколога Андрея Павленко, скончавшегося после долгой борьбы с раком, выступит с докладом в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Об этом сообщила мама 15-летней девушки на своей странице в Facebook.

«Софья готовится к докладу в институте имени Алмазова и СПбГУ в апреле месяце по теме онкологии. Буду стараться держать вас в курсе! О наших достижениях!» — написала мама девушки.

Она также поблагодарила всех, кто не оставляет ее семью без поддержки после смерти мужа. Вдова известного онколога написала, что откладывает деньги на образование детей.

Как сообщал 5-tv.ru, Андрей Павленко занимал должность замдиректора по медицинской части в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова. Он скончался 5 января 2020 года из-за рака желудка. О своем заболевании медик узнал в марте 2018-го. Павленко продолжал лечить людей до последнего.

Медик прославился благодаря блогу, в котором помогал онкобольным. Он консультировал людей и оказывал им моральную поддержку. Своим пациентам выдающийся хирург всегда говорил: «Важно никогда не опускать руки. Рак — это не приговор, а диагноз». Даже перед собственной смертью он призывал не отчаиваться и надеяться на выздоровление.