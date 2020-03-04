Противники стройки в столичных Раменках полностью блокировали улицу машинами

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Нюра Незванова
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Жители района перекрыли дорогу, требуя отмены строительства многоэтажки.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Instagram @protivstroikiramenki

Обстановка накаляется в столичных Раменках. Там противники стройки многоэтажки полностью перекрыли машинами проезд улицы Столетова и Раменского бульвара.

Кадры происходящего опубликовали очевидцы в социальной сети. Женщина, разместившая видео, решила, что причиной коллапса стала массовая поломка автомобилей.

Жителей района, протестующих против застройки, возмущает, что вместо детского сада они получат многоэтажку по соседству. Представители застройщика, по информации РЕН ТВ, только обнесли стройку забором, не предоставив общественникам никаких документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что башенный кран упал на строящийся дом на севере Петербурга.

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