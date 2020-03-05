Шестеро военных получили травмы в результате взрыва имитационного боеприпаса

Шесть человек получили повреждения в результате взрыва имитационного боеприпаса во время плановых мероприятий в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.

Стало известно, что травмы военнослужащие получили, когда в ходе учений запускали коптеры с имитацией бомб. Предположительно, один из них упал и взорвался.

Шестеро военных, из которых четверо сержантов, рядовой и старший матрос, получили ранения различной тяжести. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Военнослужащие получили осколочные и минно-взрывные ранения. Известно, что сержанту оторвало кисть левой руки и пальцы на другой.

В настоящий момент их госпитализируют в лечебное учреждение Североморска.

Официальных комментариев по данному инциденту пока нет.