Эвелина Бледанс в БДСМ-наряде с плеткой продемонстрировала потрясающую фигуру

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Карина Бернтгольц
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В Instagram-сторис актриса продемонстрировала сексуальный сценический образ, который взбудоражил фанатов.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Известная российская актриса Эвелина Бледанс в Instagram-сторис продемонстрировала подписчикам сразу несколько сценических образов. Среди них были и милые, и исторические, и роковые. Однако больше всего внимание пользователей привлек БДСМ-наряд звезды.

На одном из кадров она запечатлена в крайне сексуальном и будоражащем воображение кожаном топе с шипами и коротких шортах. На шею теледива надела чокер, взяла в руки в плетку и дополнила свой неотразимый образ сверкающей короной.

Instagram @bledans

Поклонники не могли пройти мимо такого «горячего» видео. Им было неожиданно и в то же время приятно увидеть Бледанс в таком  амплуа. Впрочем, больше всего им понравился откровенный наряд светской львицы с глубоким декольте, оторвать глаз от которого было просто невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бледанс в образе секси-медсестры пококетничала с фанатами.

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