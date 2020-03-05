Эвелина Бледанс в БДСМ-наряде с плеткой продемонстрировала потрясающую фигуру
В Instagram-сторис актриса продемонстрировала сексуальный сценический образ, который взбудоражил фанатов.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Известная российская актриса Эвелина Бледанс в Instagram-сторис продемонстрировала подписчикам сразу несколько сценических образов. Среди них были и милые, и исторические, и роковые. Однако больше всего внимание пользователей привлек БДСМ-наряд звезды.
На одном из кадров она запечатлена в крайне сексуальном и будоражащем воображение кожаном топе с шипами и коротких шортах. На шею теледива надела чокер, взяла в руки в плетку и дополнила свой неотразимый образ сверкающей короной.
Поклонники не могли пройти мимо такого «горячего» видео. Им было неожиданно и в то же время приятно увидеть Бледанс в таком амплуа. Впрочем, больше всего им понравился откровенный наряд светской львицы с глубоким декольте, оторвать глаз от которого было просто невозможно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бледанс в образе секси-медсестры пококетничала с фанатами.
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