Эвелина Бледанс в БДСМ-наряде с плеткой продемонстрировала потрясающую фигуру

Известная российская актриса Эвелина Бледанс в Instagram-сторис продемонстрировала подписчикам сразу несколько сценических образов. Среди них были и милые, и исторические, и роковые. Однако больше всего внимание пользователей привлек БДСМ-наряд звезды.

На одном из кадров она запечатлена в крайне сексуальном и будоражащем воображение кожаном топе с шипами и коротких шортах. На шею теледива надела чокер, взяла в руки в плетку и дополнила свой неотразимый образ сверкающей короной.

Instagram @bledans

Поклонники не могли пройти мимо такого «горячего» видео. Им было неожиданно и в то же время приятно увидеть Бледанс в таком амплуа. Впрочем, больше всего им понравился откровенный наряд светской львицы с глубоким декольте, оторвать глаз от которого было просто невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бледанс в образе секси-медсестры пококетничала с фанатами.