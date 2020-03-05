Безработный житель Петербурга в пьяном угаре до смерти забил мать. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел вечером 3 марта в квартире одного из домов на улице Черкасова в Калининском районе.

В полицию о произошедшем заявила тетя подозреваемого. Женщина рассказала, что утром 4 марта 29-летний племянник прислал ей сообщение, в котором рассказал о семейной драме.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что накануне 53-летняя мать и сын вместе выпивали. В определенный момент между близкими людьми возникла ссора. Разгоряченный алкоголем мужчина набросился на родительницу и жестоко избил. От полученных травм женщина скончалась.

Ранее судимого злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».