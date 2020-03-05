Москвичка заплатила за «возвращение» мужа более полумиллиона рублей

Жительница Москвы заплатила гадалке более полумиллиона рублей за услугу по возвращению мужа. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 4 марта в поселке Толстопальцево.

Брошенная мужчиной женщина через запрос в поисковике нашла в сети номер «специалистки», которая пообещала помочь наладить личную жизнь. За оказание услуги гадалка потребовала 86 тысяч рублей. Москвичка, недолго думая, перевела ей на банковскую карту 180 тысяч.

Некоторое время спустя, «помощница» потребовала у женщины еще 347 тысяч рублей за якобы завершение обряда по возвращению мужа. Доверчивая жительница столицы осуществила перевод.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Вернулся ли муж к потерпевшей, не сообщается.