Вкус праздника: во сколько обойдется сладкий новогодний подарок в этом сезоне

Цена за сладкий новогодний подарок в магазине составит 700-1000 рублей в этом сезоне

До Нового года еще два месяца, а в магазинах уже начали появляться новогодние подарки со сладостями для детей. Эксперты подсчитали для URA.RU в какую цену в этот раз обойдется сладкий сюрприз.

Мешок с конфетами — эффективный способ порадовать ребенка, особенно если самую вкусную его часть сделать самому. Согласно данным аналитиков, обычные сладости обойдутся в 150-200 рублей. Среди них — ириски, мармелад в сахаре, белый зефир и шоколадная фигурка Деда Мороза.

Еще 70 рублей придется отдать за самодельные конфеты. В кулек также можно добавить мини-раскраску за 60-90 рублей. Красиво упаковать весь этот набор можно в яркий пакет за 70 рублей. Таким образом, новогодний сюрприз можно будет собрать всего за 350-500 рублей.

В магазине стоимость подобного сладкого подарко в разы выше — 700-1000 рублей. Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская пояснила, что в этом случае человек платит не только за популярные конфеты в пакете, но и за их сборку.

По словам эксперта, приобрести новогодний подарок в супермаркете или на маркетплейсах выйдет немного дешевле — максимум за 500 рублей.

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