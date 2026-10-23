Мозг скажет спасибо: почему после 50 лет стоит научиться жонглировать мячами

Пятый канал
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Ученые обнаружили изменения в отдельных областях мозга после обучения жонглированию. Как повторение простых движений связано с нейропластичностью?

Фото, видео: www.globallookpress.com/Armin Weigel; 5-tv.ru

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Тема:
«Ваше здоровье»

Подбрасывать мячи — значит давать работу и рукам, и мозгу. Пока вы следите за полетом одного предмета и бросаете второй, приходится удерживать внимание, рассчитывать движения и вовремя реагировать. Для такой тренировки не нужна цирковая подготовка: обучение начинается с одного мяча.

Как освоить первые броски, перестать ронять мячи и постепенно усложнять упражнения? Чем жонглирование полезно для координации и работы мозга? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Жонглировать может каждый: с чего начать новичку

www.globallookpress.com/fotototo

Ловкость и умение обращаться с предметами встречаются не только у людей. Например, морские выдры используют камни, чтобы вскрывать раковины моллюсков, а некоторые хранят подходящие камешки в специальных складках кожи под передними лапами и в нужный момент достают их и вскрывают свою добычу.

Но если животные используют природные навыки для добычи пищи, то люди превратили жонглирование в настоящее искусство. Как отмечают профессиональные жонглеры Артем Потапов и Иван Попов, для эффектных трюков подходят самые разные предметы.

«Жонглировать можно абсолютно всем», – рассказал жонглер Артем Потапов.

Новичкам лучше начинать с простого инвентаря. Мячи позволяют освоить базовую технику, научиться контролировать траекторию полета предметов и постепенно переходить к более сложным комбинациям.

Техника жонглирования: первые упражнения для начинающих

www.globallookpress.com/Rolf Schulten

Первый шаг — освоить бросок одного мяча из руки в руку. Важно следить за траекторией и стараться выполнять движение плавно. Затем можно переходить к двум мячам.

«Жонглирование двумя мячами — это повторение одного и того же действия, только по очереди. То есть мы бросаем один мяч, и перед тем, как он приземлится, бросаем второй. Попробуйте просто раз, два. Чтобы у вас руки поняли, что им нужно сделать», – объяснил Потапов.

Принцип заключается в последовательности: сначала бросают один мяч, а до того, как он приземлится, отправляют в воздух второй. Сначала полезно отработать сам ритм бросков, а уже потом учиться ловить оба мяча без остановки.

Главное в обучении — не бояться ошибок и регулярно повторять движения. Даже если сначала мячи постоянно падают, постепенно руки привыкают к нужному ритму, а движения становятся увереннее.

Как подчеркивают жонглеры, возможности этого искусства практически безграничны: освоив базовые навыки, можно экспериментировать с разными предметами и усложнять трюки.

Как жонглирование тренирует мозг: польза для внимания и координации

www.globallookpress.com/fotototo

Жонглирование буквально увеличивает мозг. Ученые обнаружили, что уже через три недели регулярных тренировок у новичков растет количество серого вещества в теменной и затылочной долях. А они, в свою очередь, отвечают за быструю обработку зрительной информации и синхронизацию движений.

С возрастом или из-за частых стрессов нейропластичность мозга снижается, и тогда специалист может порекомендовать ноотропные препараты. Они улучшают мозговое кровообращение, повышают устойчивость клеток серого вещества к агрессивным факторам окружающей среды, улучшают память, внимание и способность к обучению.

Однако используют их строго по назначению врача. Также в схему поддержки часто входят витамины группы В, магний и жирные кислоты омега-3.

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