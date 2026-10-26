Пригожин лишился любимого удовольствия

Пригожин перестал радоваться сладкому после уколов для похудения

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин после уколов для снижения веса перестал радоваться любимым сладостям. Об этом народная артистка России Валерия рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время совместных съемок сниппетов с певицей Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова. — Прим. ред.).

По словам Валерии, раньше сладости были одним из любимых удовольствий ее мужа, однако теперь он смотрит на них с отвращением.

«Дело в том, что Иосифа с некоторых пор вообще вкусняшки не радуют», — рассказала певица.

Сам Пригожин подтвердил, что препараты заметно повлияли на его аппетит.

«Честно, препараты просто мешают кушать», — сказал продюсер.

При этом Валерия отметила, что результат уже заметен: по ее словам, супруг сбросил 18 килограммов. Однако вместе с лишним весом у него пропало и одно из привычных удовольствий — любовь к вкусной еде.

«Минус одно развлечение», — пошутила артистка.

Ранее певица рассказывала, что после похудения муж стал чувствовать себя лучше, у него прибавилось сил и энергии. Также Валерия предполагала, что снижение веса помогло справиться с храпом, который беспокоил продюсера в последнее время.

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