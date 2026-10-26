Пригожин лишился любимого удовольствия

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 35 0

Валерия призналась, что ее супруг больше не радуется любимым вкусностям.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пригожин перестал радоваться сладкому после уколов для похудения

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин после уколов для снижения веса перестал радоваться любимым сладостям. Об этом народная артистка России Валерия рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время совместных съемок сниппетов с певицей Sabi (настоящее имя — Сабина Мамедова. — Прим. ред.).

По словам Валерии, раньше сладости были одним из любимых удовольствий ее мужа, однако теперь он смотрит на них с отвращением.

«Дело в том, что Иосифа с некоторых пор вообще вкусняшки не радуют», — рассказала певица.

Сам Пригожин подтвердил, что препараты заметно повлияли на его аппетит.

«Честно, препараты просто мешают кушать», — сказал продюсер.

При этом Валерия отметила, что результат уже заметен: по ее словам, супруг сбросил 18 килограммов. Однако вместе с лишним весом у него пропало и одно из привычных удовольствий — любовь к вкусной еде.

«Минус одно развлечение», — пошутила артистка.

Ранее певица рассказывала, что после похудения муж стал чувствовать себя лучше, у него прибавилось сил и энергии. Также Валерия предполагала, что снижение веса помогло справиться с храпом, который беспокоил продюсера в последнее время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
Пригожин лишился любимого удовольствия
16:40
Голос не тот: как Брюс Уиллис помогал Бену Аффлеку стать голливудским актером
16:33
«Сама предложила»: Соколовский ответил Дакоте на обвинения в неуплате алиментов
16:29
Поехали, подвезу: пожилой мужчина зазывает детей в свою машину в Мытищах
16:16
«Прощай»: жена Стаса Михайлова вновь намекнула на развод
16:11
«Жужжалка» снова заговорила: «Радиостанция Судного дня» передала два слова

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год: даты экзаменов по всем предметам
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео