Холод и плесень под боком: чем опасна ночевка в садовом домике осенью

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Даже одна ночь в неподготовленном помещении может обернуться неприятными последствиями.

Чем опасна ночевка в холодном садовом домике осенью

Фото: 5-tv.ru

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Сон в холодном садовом домике может снизить иммунную защиту

Ночевка в неотапливаемом садовом домике в конце октября или начале ноября может быть не просто некомфортной. Сочетание низкой температуры и сырости создает дополнительные риски для здоровья. Об этом aif.ru рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.

Чем опасен холод во время сна

В холодном помещении температура тела снижается. По данным, приведенным экспертом, ощущение холода в спальне ночью связано с симптомами инфекций верхних дыхательных путей.

Вдыхание холодного воздуха может вызвать спазм сосудов слизистой и снизить местную иммунную защиту. На этом фоне вирусам и бактериям проще проникать в организм.

Холод также способен ухудшать течение хронических заболеваний сердца, сосудов, суставов и эндокринной системы. У людей с гипертонией или ишемической болезнью сердца ночевка в холодном помещении может быть особенно небезопасной.

Еще одно последствие — мышечное напряжение. Из-за холода мышцы могут сильнее напрягаться, поэтому утром появляется ощущение скованности в области шеи и поясницы.

Сырость создает условия для плесени

Высокая влажность в садовом домике — это не только неприятный запах. Сырость способствует появлению плесени и грибков.

ВОЗ относит сырость в помещениях к факторам, которые повышают риск респираторных симптомов, аллергии и астмы. Если в доме уже появилась плесень или чувствуется затхлый запах, перед ночевкой помещение необходимо просушить и проветрить.

Плесень может вызывать кашель, насморк и раздражение глаз даже у людей, которые раньше не сталкивались с аллергией.

Как подготовиться к ночевке

Если переночевать в садовом домике необходимо, помещение стоит заранее прогреть с помощью обогревателя. Спать рекомендуется в теплой одежде и под несколькими слоями одеял.

Не следует ложиться в сырой одежде или на влажное белье. Перед сном можно выпить теплый чай, но от алкоголя лучше отказаться: он расширяет сосуды и ускоряет потерю тепла.

При этом важна не только температура воздуха. Если человек начинает дрожать или не может согреться, это сигнал о том, что условия для сна слишком холодные.

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