«Совершенно не ожидали»: Макрон признал провал властей на фоне протестов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией.

Макрон признал провал властей на фоне протестов во Франции

Фото: © РИА Новости/Евгений Полойко

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Макрон признал, что власти не были готовы к масштабу протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правоохранительные органы оказались не готовы к масштабу протестов, прошедших по стране 17 октября. По словам главы государства, властям не хватило сил правопорядка, поскольку они не ожидали, что ситуация примет такой масштаб. Об этом Макрон заявил во время визита в Марсель, его выступление транслировал телеканал BFMTV.

«Правда в том, что как в Марселе, так и в других городах 17 октября не было достаточно сил правопорядка, мы это прекрасно знаем. Потому что мы совершенно не ожидали того, что произойдет», — сказал президент.

Во Франции 17 октября прошла крупнейшая общенациональная акция за все время протестов, начавшихся в середине сентября. По данным французского МВД, в демонстрациях участвовали около 550 тысяч человек. В ряде городов произошли столкновения с правоохранителями, против протестующих применялись слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Ранее французские власти признали, что масштаб мобилизации был существенно недооценен. По данным Le Monde, первоначальные оценки предполагали значительно меньшее число участников, чем вышло на улицы в итоге.

Протесты во Франции начались в середине сентября. Изначально на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, требовавшие улучшения состояния школ. Позднее к ним присоединились недовольные ростом цен, после чего акции распространились на другие регионы страны.

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