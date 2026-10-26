Все произошло за завтраком: четырехлетний мальчик перенес ишемический инсульт

Mirror: четырехлетний мальчик перенес ишемический инсульт

Четырехлетний мальчик перенес ишемический инсульт после внезапного ухудшения самочувствия за завтраком. Его мать рассказала, как распознала тревожные изменения. Прежде она не знала, что у детей бывает инсульт. Историю семьи опубликовал Mirror.

Инцидент произошел с Джеком Уэйдом из британского Саут-Окендона. По словам его матери Линн, сначала речь мальчика стала невнятной, а одна сторона лица обвисла. Затем симптомы исчезли.

Женщина решила, что, несмотря на признаки, вряд ли у сына случился инсульт, так как ему было всего четыре года.

Однако позже тем же утром симптомы повторились. Джек потерял сознание, у него возникли трудности с речью и движением одной стороны тела.

Госпитализация и лечение

Почувствовав, что с ребенком происходит что-то серьезное, Линн срочно отвезла его в местную больницу.

После повторных эпизодов ухудшения и обследований мальчика перевели в лондонскую больницу Грейт-Ормонд-стрит. Там врачи диагностировали ишемический инсульт.

«Я и не знала, что у детей может случиться инсульт, пока это не случилось с Джеком», — призналась мать.

Позднее специалисты пришли к выводу, что произошедшее было связано с воспалением кровеносных сосудов головного мозга после ветряной оспы.

В мае 2026 года Джек провел три недели в больнице, где получал лечение и проходил многочисленные обследования.

Восстановление и страх за будущее

После инсульта мальчик добился значительных успехов в восстановлении. По словам матери, он остается веселым, уверенным в себе и любит проводить время с семьей, особенно с младшим братом Джорджем.

При этом Линн признается: благодарность за спасение сына не избавляет ее от тревоги о том, что будет дальше. Она не хочет, чтобы другие родители игнорировали внезапные изменения только потому, что считают ребенка слишком маленьким для инсульта.

Линн призывает родителей обращать внимание на внезапные изменения речи, движений и выражения лица ребенка и сообщать о них врачам.

Она подчеркивает: перенесенный инсульт стал частью истории Джека, но не определяет всю его жизнь.

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