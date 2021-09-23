Предвестники несчастий: ТОП-3 знака зодиака, которые могут испортить любой праздник

Карина Бернтгольц
5 021

Астрологи советуют учитывать темперамент гостей, предопределенный их датой рождения, прежде чем приглашать на вечеринку.

Предвестники несчастий: ТОП-3 знака зодиака, которые могут испортить любой праздник

Фото: www.globallookpress.com / Glen Wilson

Астрологи убеждены, что приглашая на праздник гостей, необходимо учитывать их характер, предопределенный знаком зодиака. Если одни способны развеселить любую компанию и скрасить даже самый унылый вечер, другие — настоящие предвестники неприятностей, от которых лучше держаться подальше. Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака способны испортить даже самую грандиозную вечеринку.

Дева

Девы — отличные организаторы. Они настолько внимательны и заботливы, что обязательно учтут предпочтения каждого из присутствующих и постараются сделать так, чтобы комфортно было всем.

Однако усаживать их за один стол с гостями зачастую становится опасно. Дело в том, что Девы очень любят придираться к другим и учить их правильному поведению за столом. Если рядом с ними будет сидеть довольно вспыльчивый человек, то он может не вынести постоянных придирок, и вечеринка закончится скандалом.

Лев

Когда у Львов хорошее настроение, каждому, кто находится рядом с ними, будет безумно весело. Однако если представители этого знака зодиака в праздничный день окажутся не в духе, тяжело придется всем.

Такие люди способны испортить вечеринку в одну секунду. Для этого им будет достаточно ввязаться в перепалку с другими гостями или публично огласить компромат.

Козероги

Козероги могут сгубить любое торжество своей вспыльчивостью и гневом. Их темперамент можно сравнить со спичкой: одно неосторожное слово — и представитель этого знака взбешен.

А если его довести до такого состояния, то он сделает все, что его раздражительность передалась другим гостям вечеринки. В результате все уйдут недовольными и разочарованными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о двух знаках зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер. Астрологи назвали два самых невыносимых в отношениях знака зодиака представителей сильной половины человечества.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.72
-0.16 85.20
-0.29
Избавьтесь от лишнего! Совет дня на четверг, 23 сентября, по системе Бацз...

Последние новости

21:51
Братья Меладзе не позвали жен на день рождения матери
21:39
Грязнее шерсти собаки: чем рискуют носящие маски бородатые мужчины
21:27
Пропавший на Камчатке Ка-27 совершил жесткую посадку
21:24
Владимир Путин поручил довести до норматива дороги в Марий Эл
21:23
Известного российского геофизика нашли мертвым на лавочке
21:09
Вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке

Сейчас читают

Есть предел: как возраст мужчины влияет на здоровье будущего ребенка
Последнее видео с Главой пермского управления СКР
ТОП-5 женщин по знаку зодиака с идеальной внешностью
Эдвард Бил о семье, карьере и новой жизни после суда

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака