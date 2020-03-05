В Крыму турист из Кирова сорвался со скалы и упал в море

Житель Кирова сорвался с уступа скалы и упал в море в Крыму. Как сообщает РИА Новости, трагедия произошла на южном побережье полуострова в поселке Симеиз.

Тело погибшего 33-летнего туриста было обнаружено водолазами в 15 метрах от скалы Дива на глубине. Правоохранительные органы инициировали расследование инцидента. Выясняются все подробности произошедшего.