В Крыму турист из Кирова сорвался со скалы и упал в море

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Василий Заика
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Трагедия произошла на южном побережье полуострова в поселке Симеиз.

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Житель Кирова сорвался с уступа скалы и упал в море в Крыму. Как сообщает РИА Новости, трагедия произошла на южном побережье полуострова в поселке Симеиз.

Тело погибшего 33-летнего туриста было обнаружено водолазами в 15 метрах от скалы Дива на глубине. Правоохранительные органы инициировали расследование инцидента. Выясняются все подробности произошедшего.

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