У россиян появился шанс компенсировать потери от включения их земельной собственности в состав охранных зон

Конституционный суд встал на сторону жительницы Великого Новгорода, Ирины Бутримовой. Она безуспешно пыталась добиться справедливости: после того, как ее участок вошел в состав охранной зоны — старинного монастыря — а цена на землю резко упала. На ней ничего нельзя строить, и продать даже за бесценок — невозможно.

И таких историй немало по всей стране. Не считаясь с мнением владельцев, их землю включают в состав заповедников и объектов культурного наследия. При этом ущерб до сих пор никто не компенсировал. Но вот теперь у пострадавших, похоже, появилась надежда. Алексей Полторанин расскажет, что изменилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пенсионерка оспорила понятие «врачебная тайна» в Конституционном суде.