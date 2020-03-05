У россиян появился шанс компенсировать потери от включения их земельной собственности в состав охранных зон
Прецедент создал Конституционный суд, вставший на сторону жительницы Великого Новгорода, после того, как ее участок вошел в состав старинного монастыря.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Конституционный суд встал на сторону жительницы Великого Новгорода, Ирины Бутримовой. Она безуспешно пыталась добиться справедливости: после того, как ее участок вошел в состав охранной зоны — старинного монастыря — а цена на землю резко упала. На ней ничего нельзя строить, и продать даже за бесценок — невозможно.
И таких историй немало по всей стране. Не считаясь с мнением владельцев, их землю включают в состав заповедников и объектов культурного наследия. При этом ущерб до сих пор никто не компенсировал. Но вот теперь у пострадавших, похоже, появилась надежда. Алексей Полторанин расскажет, что изменилось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пенсионерка оспорила понятие «врачебная тайна» в Конституционном суде.
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