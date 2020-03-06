«Эта детка сводит меня с ума»: Ратаковски с подружкой снялись в сексуальном белье

Супермодель Эмили Ратаковски выложила в Instagram кадры с откровенной фотосессии. На снимках: полуобнаженная звезда в обнимку с коллегой по цеху. На девушках — лишь тонкое белье, едва прикрывающее самое сокровенное.

«Сексуальная и сопереживающая», — подписала пост Ратаковски.

Поклонники звезды оценили ее новый образ на «ура!». Многие, не сдерживая своих эмоций, признавались: такой красотки они еще не встречали.

Instagram @emrata

«Господи, как ты прекрасна!»

«Можно я приглашу тебя на ужин?»

«Эта детка сводит меня с ума!»

«Мамочка, да ты ослепительна!»

«Кажется, я влюбился, ребята», — писали фолловеры из разных стран мира.

Карьера Эмили Ратаковски не ограничивается модельным бизнесом и контрактом с Ford Models. Девушка также пробует себя и в актерском искусстве. Так, например, на счету у нее уже несколько ролей в полнометражных фильмах: «Идеальная западня», «Невидимка», «Красотка на всю голову», «Искусство обмана», «Исчезнувшая» и других.

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