«Эта детка сводит меня с ума»: Ратаковски с подружкой снялись в сексуальном белье
Американская модель опубликовала снимки с откровенной фотосессии.
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Фото, видео: Instagram @emrata
Супермодель Эмили Ратаковски выложила в Instagram кадры с откровенной фотосессии. На снимках: полуобнаженная звезда в обнимку с коллегой по цеху. На девушках — лишь тонкое белье, едва прикрывающее самое сокровенное.
«Сексуальная и сопереживающая», — подписала пост Ратаковски.
Поклонники звезды оценили ее новый образ на «ура!». Многие, не сдерживая своих эмоций, признавались: такой красотки они еще не встречали.
«Господи, как ты прекрасна!»
«Можно я приглашу тебя на ужин?»
«Эта детка сводит меня с ума!»
«Мамочка, да ты ослепительна!»
«Кажется, я влюбился, ребята», — писали фолловеры из разных стран мира.
Карьера Эмили Ратаковски не ограничивается модельным бизнесом и контрактом с Ford Models. Девушка также пробует себя и в актерском искусстве. Так, например, на счету у нее уже несколько ролей в полнометражных фильмах: «Идеальная западня», «Невидимка», «Красотка на всю голову», «Искусство обмана», «Исчезнувшая» и других.
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