«Алые паруса-2019» признали главным городским фестивалем года

Проект Пятого канала «Алые паруса-2019» стал победителем VIII-й Ежегодной Национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года». Первое место петербургский праздник занял в номинации «Городской фестиваль года».

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Шоу «Алые паруса» ежегодно привлекает внимание миллионов зрителей и становится главным событием лета не только в России, но и за ее пределами. Прошлый год стал знаменательным для легендарного праздника. 15 лет назад, после долгого перерыва, он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Начиная с 2013 года, Пятый канал — бессменный организатор праздника выпускников «Алые паруса».

Над организацией легендарного мероприятия в прошлом году работали около семи тысяч человек. Главным событием самого красивого выпускного бала страны стало появление нового корабля с символичным названием «Россия». Многоуровневая, сложная конструкция сцены была представлена в виде верфи, на которой строили корабль.

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На главной летней сцене страны исполнили свои хиты самые популярные музыканты в России. Фанаты услышали песни «Время», «Босая» и «Мама, я танцую» музыкального дуэта «#2МАШИ», хиты Зары и Lera, а Владимир Пресняков и BURITO исполнили знаменитый «Зурбаган».

Также в концерте приняли участие Юлия Паршута, группа «Марсель» и другие кумиры российской молодежи. Бронзовый призер «Евровидения» Сергей Лазарев представил большой концертный блок. Для выпускников прозвучали его хиты: «В самое сердце», «7 цифр», «Лаки стрейнджер». Финалистка «Евровидения-2015» Полина Гагарина стала хедлайнером мероприятия. Ее потрясающий голос звучал под занавес музыкального вечера на Дворцовой.

Кроме того, «Алые паруса-2019» подарили зрителям уникальное театрализованное представление. Оно было наполнено зарисовками на тему важнейших событий из истории России до наших дней. Удивительной красоты пиротехническое шоу из 50 тысяч залпов длилось больше 20 минут. Прямая трансляция салюта в эфире Пятого обеспечила каналу первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов и долю почти 12% в аудитории «Все 25-59» по всей стране. В Санкт-Петербурге прямой эфир «Алых парусов» смотрели больше половины горожан — 52%.

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Главная Национальная премия в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года» была учреждена в 2011 году. Ежегодно в рамках нее выявляют самые прогрессивные и качественные шоу со всей страны, на которые нужно равняться. В экспертный Совет премии входят представители крупнейших компаний-заказчиков мероприятий, заслуженные деятели культуры и искусства, медийные личности и авторитеты из индустрии развлечений. Проекты, которые вышли в финал премии, оценивались в 25 основных и девяти специальных номинациях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что праздник выпускников «Алые паруса-2019» получил награду престижной премии BEMA. Грандиозное шоу удостоилось серебра в номинации «Лучшее культурное событие». Кроме того, в конце прошлого года жюри одного из самых авторитетных международных конкурсов событийной индустрии Best Event Awards World признало праздник выпускников лучшим! Два почетных «серебра» в номинациях «BEST MUSICAL EVENT 2019» и «BEST BEA WORLD EVENT AGENCY 2019» и золотая статуэтка — «ICONIC EVENT AWARD 2019»! Этот приз вручается за самые знаковые, масштабные и эффектные мероприятия.