В Петербурге прошел праздник «Алые паруса» для более чем 70 тысяч выпускников

Снегопад в разгар июня, огромная сияющая Жар-птица и пшеничное поле в центре города — все это на празднике «Алые паруса» увидели больше 70 тысяч выпускников. А еще миллионы зрителей по всему миру. Трансляцию показывали крупнейшие медиахолдинги и онлайн-платформы. Ее синхронно переводили сразу на три языка. Было немало и тех, кто лично приехал на торжество, чтобы увидеть все своими глазами. Как петербургский праздник объединил жителей самых разных стран — в материале корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Зона для прессы заполнена до отказа. Десятки камер, фотоаппаратов, смартфонов направлены только на эту сцену в виде портала в будущее. Журналисты из Болгарии, Ливана, Индонезии, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Вьетнама, Китая, Индии и даже Америки мечтали увидеть все это своими глазами.

«Я хочу, чтобы в Индии также отмечали выпускные! Потому что это потрясающе! Я снова чувствую себя выпускницей — незабываемые эмоции», — сказала блогер из Индии Вишакха.

А теперь не скрывают: фантазии были куда скромнее увиденного.

«Мои ожидания и реальность от России никогда не совпадают, я всегда приятно удивляюсь. Чудесная музыка, счастливые выпускники, вся эта красота — это просто изумительно», — сказал журналист из США Тофуриус Крейн.

И этот восторг мгновенно разлетается по всей планете.

Действительно, так красиво и трогательно выпускников во взрослую жизнь провожают только в России. Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. И это давно уже не городское событие, а торжество международного масштаба, куда традиционно приглашают и иностранных выпускников — из стран СНГ, Африки, Республики Сербской, Кубы, Китая.

«Мне очень, очень понравилось! Я почувствовала то, что раньше никогда не чувствовала! Мечта исполнилась», — сказала выпускница с Кубы Ослэйн де ла Каридад Матос Хернандес.

Больше 70 тысяч школьников на Дворцовой площади и миллионы зрителей у экранов по всему миру. Самый красивый праздник на земле стал поводом и для домашней вечеринки в Испании, и для теплого семейного вечера во Франции, и для встречи выпускников в Швейцарии, где специально арендовали яхту и нарядились в алое, чтобы тоже почувствовать себя частью этого праздника.

Впервые «Алые паруса» транслировали сразу на трех языках — английском, китайском и вьетнамском. Но тут все понятно и без перевода. Ведь со зрителями говорили на языке символов: сначала о мечтах — детских и взрослых, затем с помощью всем знакомых сказочных образов — о силе русской души, вечном противостоянии света и тьмы, о красоте народных традиций и важности единства поколений. И вдруг — в разгар июня — начинается снегопад, а на воде крыльями взмахивает огромная Жар-птица.

«Это самый волшебный момент праздника. В небе — тысячи разноцветных огней, в акватории Невы — белоснежный бриг под алыми парусами. Миг, в который просто невозможно не поверить в сказку», — сообщила корреспондент Наталия Оскерко.

Эта сказочная история — как первые строки в новой жизненной главе ребят и как послание всей планете: будущее должно быть именно таким: ярким, как эти салюты и фейерверки, красивым, как бриг с гордым названием «Россия», и счастливым, как эти молодые горящие глаза, у которых все еще только впереди.

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