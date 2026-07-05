Как создавали «Алые паруса»: специалисты рассказали о работе над шоу

Огненная жар-птица стала ключевой декорацией «Алых парусов — 2026»

На этой неделе Калининградская область отметила свое восьмидесятилетие. Нам просто сейчас не понять, что такое Восточная Пруссия со столицей в Кенигсберге. Долгие века это была колыбель немецкого милитаризма.

Была такая поговорка: « У Пруссии нет армии, это у армии Пруссии есть государство». Была поговорка. Пока воины Красной Армии не раздавили это осиное гнездо раз и навсегда. И здесь важно заметить: Калининград — это не случайный военный трофей, это часть русской Балтики. Это часовой у ворот к Санкт-Петербургу и всему нашему северо-западу.

Символично, что именно в эти праздничные дни в Калининград пришел караван регаты «Россия на Балтике». Тысячу километров преодолели яхты от Санкт-Петербурга вдоль враждебных берегов. Конечно, это демонстрация флага. Но у регаты была и особая миссия — передать из Санкт-Петербурга фрагмент алого паруса всемирно известного праздника выпускников.

В этом году в кульминации «Алых парусов» над Невой появилась жар-птица высотой с восьмиэтажный дом. Жар-птица в русской сказке никогда не дается легко. И получает награду только тот, кто не свернул. Ровно об этом организаторы и напомнили в этом году выпускникам. Об этом — репортаж Натальи Оскерко.

Только раз в году — и только в Петербурге: самое яркое и продолжительное пиротехническое шоу, самые волшебные декорации и самые счастливые молодые лица. Десятки тысяч тех, кто так долго ждал этого дня. И кто уже построил планы на будущее.

Такой старт во взрослую жизнь точно запомнится: яркий, неповторимый, незабываемый. Уже в самом начале на Дворцовой площади — послание с глубоким смыслом: самые смелые мечты важно пронести через всю жизнь, оставаясь верным себе, своим близким и Родине.

В этот раз на «Алых парусах» пели не только артисты, но и ведущие, и сами выпускники. Хором, на всю Дворцовую площадь. А самые важные напутствия для выпускников прозвучали от их же кумиров.

«Пробуйте себя в любых начинаниях, развивайтесь, учитесь, влюбляйтесь, любите», — поздравила выпускников певица Люся Чеботина.

Тех, кто уже покорил ни много ни мало космическое пространство. И тех, кто прямо в эти минуты защищает нас на передовой.

Но настоящая сказка начинается после полуночи. Водно-пиротехническое шоу, где каждая мизансцена как отдельный спектакль — о незыблемой свободе русской души, о вечной борьбе добра и зла, о сложности выбора и красоте народных традиций, о том, что только в единстве куется победа.

Ради этой феерии в прямом эфире стрелку Васильевского острова и правда превратили в пшеничное поле, а поверхность Невы — в каток. Это искусственный лед, и он все-таки отличается от настоящего, 10 на 15 метров — для фигуриста пространство крайне ограниченное. При этом здесь нет бордюров, а вокруг — одна вода.

Валерия Зайцева — мастер спорта по фигурному катанию, а еще победительница конкурсов красоты и будущий программист. Элементы, которые будут в номере, она выбирала сама, и очень волновалась — не запутаться в длинных рукавах, не отвлечься на салют.

«В прошлом году я смотрела это шоу, я была среди выпускников, но сейчас поучаствовать в создании всего, всей красоты в акватории — это просто невероятно» — поделилась Зайцева.

А над главным украшением шоу — огромной жар-птицей — команда из трех десятков специалистов работала больше полугода. Такого раньше не делал никто: аниматроник с размахом крыльев в 25 метров, на плавучей платформе.

Исполнить свою песню в кульминационный момент праздника на фоне сияющей птицы, символа удачи и счастья, на глазах у своих близких — было мечтой певицы и блогера Марины Демещенко.

Режиссер-постановщик концерта Татьяна Трошнева с юности мечтала создать именно такую программу, именно для выпускников.

«Мне хотелось сделать праздник в родном городе, чтобы на самой главной площади я могла воплотить свою мечту и создать вот эту вот красоту, эту атмосферу», — прокомментировала Трошнева.

А капитан Олег Николаев годами ждал, когда его за штурвалом брига «Россия» под алыми парусами увидит собственная дочь.

«Несколько лет назад моя дочь участвовала в празднике выпускников, это был ее праздник, она закончила 11 класс, и в тот год я работал в том числе и персонально для нее», — сказал Николаев.

Идти за мечтой, не бояться препятствий и делать чудеса своими руками — именно об этом команда «Алых парусов» и говорит новому поколению.

«Мы сами большие дети еще. И дай Бог такими оставаться, потому что только дети, точнее их способ восприятия мира — только это позволяет искать что-то новое, удивляться, радоваться по-настоящему искренне каким-то вещам», — заявил главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» Михаил Колпахичев.

На зависть целому миру на «Алых парусах» в Петербурге гости не только из всех регионов России, но и иностранные выпускники — из Африки, Республики Сербской, стран СНГ, с Кубы, из Китая. И это уже традиция. На праздник приезжают зарубежные журналисты и блогеры.

Впервые трансляцию праздника синхронно переводили сразу на три языка — английский, вьетнамский и китайский. Причем специалистам разрешили немного импровизировать, чтобы полнее раскрывать образы для иностранных зрителей.

«Образ Ивана Купала, праздника летнего. Если формально подойти к вопросу, я бы просто транслитерировала: Иван Купала. Я подготовила краткое пояснение этого праздника, что это языческий праздник, происходит в день летнего солнцестояния, вот это все я кратко рассказала, чтобы произвести впечатление», — отметила переводчик-синхронист с китайского языка Ольга Кожемякина.

Но для россиян это уже давно намного больше, чем просто красивое шоу. Теплая трогательная традиция объединяет несколько поколений. Вот на архивных кадрах самых первых «Алых парусов» в 1968 году — выпускница Ирина Меренищева. А вот в 2026-м на экранах ее дочь — Ольга Покропаева — заслуженный учитель Санкт-Петербурга, поздравляет уже своих выпускников.

«Когда ты смотришь на молодых ребят, таких счастливых, вот как мама была, и такие же дети сейчас, мои выпускники, ты как-то заряжаешься их молодостью!» — восторгается учитель математики школы № 47 им Д. С. Лихачева Ольга Покропаева.

Вторая жизнь «Алых парусов» уже вдвое дольше того, первого периода. После многолетнего перерыва праздник всех выпускников возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Кадры с того дня — уже тоже часть истории, альбом с негативами недавно нашли на блошином рынке.

А именем прекрасной мечтательницы из повести Александра Грина называют детей. Ассоль Шаркова появилась на свет через несколько недель после выпускного своей старшей сестры, в 2021 году. Мама решила — судьба.

«Я уловила некоторые знаки, так скажем, поэтому все-таки пригляделась к этому имени. Оно означает „солнечная“, под стать героине „Алых парусов“. Я думаю, что подходит», — поделилась мама Ассоль Надежда Шаркова.

Саму феерию Ассоль, конечно, еще не читала. Но каждый год ей показывают тот волшебный момент, который навсегда связан с ее именем.

И сказка действительно оживает: в небе — тысячи разноцветных огней, в акватории Невы — белоснежный бриг под алыми парусами. Момент, когда выпускники загадывают желания и открывают новую главу в своей жизни.

Но ведь и сами эти ребята — молодые, мечтающие, с горящими глазами — тоже новая глава для своей огромной страны. Это те, кто совсем скоро впишет свои имена в историю науки, культуры и спорта. Те, чьи идеи откроют новые горизонты и изменят мир. Они и есть будущее. Поэтому и относятся к выпускникам в Петербурге с особенным трепетом. И это внимание — уже навсегда.