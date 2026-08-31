Праздник «Алые паруса» покажут пассажирам международных рейсов стран ШОС

Праздник выпускников «Алые паруса» станет частью проекта Медиакорпорации Китая (China Media Group) «Экран на борту» (CMG Air Channel) в рамках гуманитарных мероприятий форума ШОС-2026 и медиа-форума стран ШОС «Гармония голосов, стремящихся вдаль, новый путь развития».

Проект был представлен накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества и приурочен к 25-летию создания ШОС. В рамках инициативы Медиакорпорация Китая совместно с авиакомпанией China Southern Airlines создаст специальный раздел в бортовых развлекательных системах самолетов, выполняющих рейсы в страны — участницы организации.

Пассажирам международных маршрутов будут доступны лучшие телевизионные проекты ведущих медиакомпаний государств ШОС. Среди российских участников инициативы Национальная Медиа Группа представит праздник выпускников «Алые паруса».

Показы пройдут на 112 международных направлениях China Southern Airlines, соединяющих страны ШОС. Также в рамках проекта запланирован специальный тематический рейс по маршруту Пекин — Бишкек.

В церемонии запуска «Экрана на борту» приняли участие представители медиакомпаний России, Белоруссии, Киргизии и Ирана. Помимо «Алых парусов», в программу вошли проекты ВГТРК, Кыргызской национальной телерадиокорпорации, «Белтелекома» и Телеорганизации Исламской Республики Иран.

Инициатива продолжит работу до января 2027 года. Ее главная цель — развитие культурного обмена и знакомство международной аудитории с яркими событиями стран ШОС.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова отметила, что участие «Алых парусов» в проекте позволит пассажирам международных рейсов увидеть один из самых узнаваемых символов современной России.

«Алые паруса — 2026» уже увидели почти 50 миллионов человек в России и за рубежом — от Европы до Азии и Африки. По словам Балановой, подобные инициативы помогают укреплять культурный диалог и расширять гуманитарное сотрудничество между странами.

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами.

До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

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