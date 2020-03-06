Российская фотомодель Лена Перминова «взорвала» Instagram серией потрясающих снимков. На кадрах 33-летняя светская львица предстала в роскошном образе парижской модницы и сердцеедки. Манекенщица позирует на фото в черном вечернем платье с глубоким декольте и элегантных босоножках.

Фотосессию звезда устроила в роскошном пятизвездочном отеле в Париже, отреставрированном по проекту всемирно известного дизайнера интерьеров Филиппа Старка.

«Чувствую себя сексуально!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @lenaperminova

Поклонники Лены Перминовой оставили в комментариях под публикацией множество восхищенных слов. Фанаты осыпали любимицу комплиментами с ног до головы. Пользователи соцсети похвалили в кумире буквально все: обаяние, сексуальность, таинственный шарм, идеальную фигуру, ухоженные волосы, бесконечно длинные ноги…

«Казалось, уже все образы наповал, а тут такое!»

«Роскошная»;

«Я аж авто парканула, чтоб полюбоваться»;

«Это все незаконно! Слишком красиво», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Перминова с сестрой в сексуальных нарядах взбудоражили юзеров.