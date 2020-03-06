«Незаконно! Слишком красиво!» — Перминова восхитила фанатов бесконечными ногами
33-летняя светская львица устроила фотосессию в роскошном пятизвездочном отеле в Париже.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
Фото, видео: Instagram @lenaperminova, @krissnegireva
Российская фотомодель Лена Перминова «взорвала» Instagram серией потрясающих снимков. На кадрах 33-летняя светская львица предстала в роскошном образе парижской модницы и сердцеедки. Манекенщица позирует на фото в черном вечернем платье с глубоким декольте и элегантных босоножках.
Фотосессию звезда устроила в роскошном пятизвездочном отеле в Париже, отреставрированном по проекту всемирно известного дизайнера интерьеров Филиппа Старка.
«Чувствую себя сексуально!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники Лены Перминовой оставили в комментариях под публикацией множество восхищенных слов. Фанаты осыпали любимицу комплиментами с ног до головы. Пользователи соцсети похвалили в кумире буквально все: обаяние, сексуальность, таинственный шарм, идеальную фигуру, ухоженные волосы, бесконечно длинные ноги…
«Казалось, уже все образы наповал, а тут такое!»
«Роскошная»;
«Я аж авто парканула, чтоб полюбоваться»;
«Это все незаконно! Слишком красиво», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Перминова с сестрой в сексуальных нарядах взбудоражили юзеров.
Нашли ошибку?