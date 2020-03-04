Владимир Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет

Мировой экономический кризис 2008 года был самым суровым испытанием на прочность. Но главную задачу власти выполнили — большая часть россиян сохранила свои накопления. В интервью агентству ТАСС Владимир Путин признал, что «Стратегия — 2020» так и осталась планом. Но на его основе удалось добиться роста реальных доходов населения.

«Реальная заработная плата выросла на 4,2%, пенсии — почти в три раза — 2,9, и реальные доходы на 2,4 подросли, в 2,4 раза. С нулевого года, да. То есть это все — абсолютно реальные вещи. Это не говорит о том, что сегодня все хорошо, совсем нет. Даже наоборот. И, более того, люди сравнивают не с тем, что было вчера, как было плохо вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра», — сказал президент РФ.

По словам Владимира Путина, сегодняшнюю стабильность нельзя называть застоем. Власть перестраивает экономику, пытается снизить зависимость от цен на энергоресурсы. Хотя доля доходов от продажи нефти все еще значительна, но теперь не играет решающей роли. В том числе благодаря этому удалось добиться значительного снижения инфляции. В 2000 году она составляла 20%, сейчас — 3,5.

«Люди очень чувствуют, когда инфляция растет и цены поднимаются, реально люди чувствуют на своем кошельке. Другое дело, что наряду с таргетированием инфляции нужно, конечно, поднимать реальные доходы граждан, это совершенно очевидно. В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять, вот сейчас мы это и обсуждаем», — пояснил Владимир Путин.

Одним из способов улучшить условия жизни стали национальные проекты. Но они выполняют и другую роль: по словам Владимира Путина, они помогут и перестроить экономику, чтобы она была меньше подвержена влиянию внешних факторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьеры правительства будут нести личную ответственность за реализацию нацпроектов.