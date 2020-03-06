ЗРК «Витязь» назвали убийцей американских крылатых ракет «Томагавк»
Российский зенитный ракетный комплекс может также эффективно отражать авиаудары, произведенные англо-французскими управляемыми ракетами «Скальп».
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Фото, видео: lenta.ua; telegraf.com.ua; РИА Новости / Сергей Мамонтов
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» способен успешно отражать авиаудары, произведенные американскими крылатыми ракетами GM-109 Tomahawk («Томагавк») и англо-французскими управляемыми ракетами «Storm Shadow» («Скальп»). Подобное заявление сделал главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«Типовая высота полета крылатой ракеты типа „Томагавк“ или „Скальп“ — 40-50 метров. Так что С-350 „Витязь“ с его пятью метрами минимальной высоты способен работать по таким ракетам с большим запасом», — утверждает эксперт.
Одна пусковая установка «Витязя» вооружена 12 зенитными ракетами. ЗРК С-350 «Витязь» средней дальности нового поколения, является самоходной пусковой установкой с многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС).
«Возможности радиолокационной станции „Витязя“ позволяют такую ракету своевременно обнаружить и поразить», — цитирует Мураховского телеканал «Звезда».
Известно, что данный российский зенитный ракетный комплекс может эффективно отражать массированный удар с воздуха, так как он способен одновременно сопровождать сразу до 100 целей. Система ЗРК самостоятельно может определять последовательность ликвидации целей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» заступил на боевое дежурство.
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