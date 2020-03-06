Фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции

Авторами закона о поправках в Конституцию должны быть сами россияне. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций. По словам президента, вносимые изменения должны учитывать кардинальные изменения в жизни нашего государства, и прежде всего быть ориентированы на социальное развитие.

Владимир Путин подчеркнул, что решения по ключевым поправкам найти уже удалось, и попросил глав фракций поддержать законопроект во втором чтении. Голосование должно состоятся 10 марта.

«Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей. Вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, национальности или вероисповедания. Я уже неоднократно говорил и хочу еще раз подчеркнуть: как бы мы не отработали закон, он должен вступить в силу только после всероссийского голосования, то есть авторами этих решений должны быть граждане Российской Федерации», — сказал Путин.

Кроме этого Владимир Путин поблагодарил лидеров фракций за участие в работе над поправками. Всего перед вторым чтением их было внесено 387, 200 из поправок рекомендованы к принятию.

«Я не вижу ни одной поправки, где был бы отрицательный смысл. Все поправки за улучшение и несут положительное значение», — прокомментировал Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР.

«В целом мы готовы к рассмотрению во втором и третьем чтении», — сказал Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия».

Владимир Путин особо отметил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое назначено на 22 апреля, должно пройти так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его результатах. Для этого президент попросил лидеров всех партий направить на избирательные участки своих наблюдателей. Кроме этого контроль за ходом голосования будет осуществлять Общественная палата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о важности того, чтобы обновленная Конституция объединяла людей.