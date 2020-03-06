Мэра Праги обвинили в оскорблении памяти бойцов Красной Армии

Посольство России в Чехии обвинило мэра Праги в оскорблении памяти бойцов Красной Армии и попытке переписать историю.

В одном из своих интервью Здинек Гржиба заявил, что в мае 1945 года «советская армия вошла в уже освобожденный повстанцами город».

В ответ российские дипломаты на странице в соцсетях пояснили, что ни в коем случае не преуменьшают значимость Пражского восстания и мужества жителей города, жертвовавших жизнью за освобождение столицы. Но напоминают, что капитулировало немецкое командование лишь после того, как войска Красной Армии вошли в город.

В боях за освобождение Праги тогда погибли более тысячи советских солдат.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, что большинство поляков благодарны Красной Армии за освобождение страны от фашистов.