Мэра Праги обвинили в оскорблении памяти бойцов Красной Армии
Здинек Гржиба заявил, что в мае 1945 года «советская армия вошла в уже освобожденный повстанцами город».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Katerina Sulova; 5-tv.ru
Посольство России в Чехии обвинило мэра Праги в оскорблении памяти бойцов Красной Армии и попытке переписать историю.
В одном из своих интервью Здинек Гржиба заявил, что в мае 1945 года «советская армия вошла в уже освобожденный повстанцами город».
В ответ российские дипломаты на странице в соцсетях пояснили, что ни в коем случае не преуменьшают значимость Пражского восстания и мужества жителей города, жертвовавших жизнью за освобождение столицы. Но напоминают, что капитулировало немецкое командование лишь после того, как войска Красной Армии вошли в город.
В боях за освобождение Праги тогда погибли более тысячи советских солдат.
Ранее 5-tv.ru рассказывали, что большинство поляков благодарны Красной Армии за освобождение страны от фашистов.
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