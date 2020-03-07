Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта

Следующая неделя будет довольно позитивной. В этот период у представителей всех знаков зодиака разовьется интуиция, а также будет наблюдаться склонность к мечтательности. Одновременно с этим многих из нас посетит приток сил, требующий конкретных действий.

В личной жизни возможны кардинальные перемены. Также вероятны резкие перепады настроения, которые негативно отразятся на любовной сфере.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается период конфликтов и стычек. Ваши агрессивность и раздражительность могут создать трудности в межличностных отношениях. Также возможны травмы. Чтобы исправить ситуацию, начните заниматься спортом и увеличьте физические нагрузки.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ждет очень благоприятный период. Всю неделю вы будете полны энергией, которая поможет вам добиться желаемого. У вас получится достичь ощутимых результатов там, где требуется настойчивость и целеустремленность. Воспользуйтесь своей энергией и добейтесь успеха в делах, спорте, а также на личном фронте.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя будет не слишком удачной. У вас не получится доводить дела до конца. Не планируйте слишком важные задачи, а также будьте готовы к изменениям в уже составленном графике.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается период, связанный с обидами и конфликтами. Однако если вы будете уделять внимание достижению своих целей, то вам удастся устранить негативные настроения, которые сейчас присутствуют в вашей жизни.

Лев — гороскоп на неделю

Львы на следующей неделе будут испытывать сильные планетарные влияния. Возможно, у вас появится желание импровизировать и нарушать собственные правила. Также возможны отдельные неприятные ситуации, связанные с вашей вспыльчивостью и гордостью.

Дева — гороскоп на неделю

Девам на предстоящей неделе будет необходимо заниматься активной деятельностью, в том числе физкультурой и спортом. Это поможет сконцентрироваться на проблеме, усилить веру в себя. В противном случае ваша энергия может направляться на конфликты или беспорядочную деятельность. Сделайте свой выбор!

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя станет негативной. Продолжается период конфликтов и ссор. Для вас это может быть особенно болезненно, поскольку вы больше других цените взаимопонимание. Постарайтесь не затрагивать спорные темы с близкими для вас людьми. — так вы сможете сохранить тепло в отношениях. Неделя не подходит для выяснения того, кто прав, а кто виноват.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов продолжается очень позитивный период. Прежде всего, вы почувствуете прилив сил и будете полны решимости. Займитесь спортом — это поможет направить поток энергии в нужное русло. Неделя также подходит для новых проектов и других начинаний, требующих решительных действий.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы чувствуют некоторую разбросанность. Хочется взяться то за одно, то за другое, но ничего не приносит удовлетворения. Как будто вы ищете какой-то недостижимый идеал, а он все ускользает от вас. К счастью, этот период подходит к концу, и скоро вы снова почувствуете себя в своей тарелке.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги на предстоящей неделе почувствуют энергетический подъем. Наконец, вы сможете выполнить те дела, где требовались решительность и умение настоять на своем. Вспомните: не собирались ли вы с кем-то поспорить или отстоять свои права в каком-то конфликте? Может быть, вам давно боялись потребовать старый долг со старого приятеля? Пришло самое время.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя будет спокойной, возможно даже скучноватой. Это время подходит для того, чтобы привести в порядок свои дела, отдохнуть, приготовиться к будущим свершениям.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы будут более необычайно активны. Неделя подходит для того, чтобы превратить ваши мечты в планы, а планы в поступки. Займитесь конкретными делами, это будет лучшим применением вашей энергии.

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