«Принадлежите к когорте настоящих героев»: Путин поздравил Терешкову с 83-летием

Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. 6 марта ей исполнилось 83 года. Поздравительная телеграмма главы РФ опубликована на официальном сайте Кремля.

«Вы принадлежите к славной когорте настоящих героев — смелых, целеустремленных, сильных духом людей, для которых служение Родине стало делом и смыслом всей жизни», — говорится в сообщении.

Путин оценил многолетнюю общественную деятельность Терешковой и добавил, что ее вклад в становление и развитие национальной космической программы заслуживает глубокого признания.

В завершение своего послания российский лидер пожелал имениннице успехов, здоровья и благополучия.

Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Она отправилась в космос 16 июня 1963 года. С 2011 по 2019 год была депутатом Госдумы.

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