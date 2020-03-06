В Москве у курьера по доставке продуктов отобрали льняное масло

Два пакета со льняным маслом отобрали у курьера по доставке продуктов в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 5 марта около станции метро «Чистые пруды».

35-летний мужчина рассказал стражам порядка, что осуществлял доставку заказа клиенту. Когда курьер вышел из метро, к нему подошли неизвестные и избили. Уже после потасовки мужчина заметил пропажу пакетов с товаром.

Правоохранительные органы проводят проверку.