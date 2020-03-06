Продавцу московского ЦУМа по ошибке выплатили два миллиона рублей аванса
Внезапно разбогатевшая завсекцией одежды скрылась. Полиция проводит проверку.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Заведующей секцией детской одежды московского ЦУМа по ошибке выплатили два миллиона рублей аванса. Как стало известно 5-tv.ru, заработная плата внезапно разбогатевшей уроженки Красноярска составляла всего 23 тысячи рублей.
5 марта представители торгового дома обратились с заявлением в полицию и рассказали, что крупная сумма была перечислена сотруднице в результате счетной ошибки. С 27 ноября завсекцией не отвечает на звонки по телефону и не реагирует на требование о возврате аванса.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Нашли ошибку?