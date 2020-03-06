Президент Ассоциации футболистов Италии выступил за перенос Евро-2020

Президент ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази предложил перенести чемпионат Европы по футболу 2020 в связи с эпидемией коронавируса.

«УЕФА должен принять во внимание возможность переноса Евро-2020, чтобы дать время национальным чемпионатам завершиться», — заявил он агентству ANSA.

Из-за вспышки заболевания был на неделю перенесен весь сезон серии А (высшего дивизиона итальянской футбольной лиги), который будет продолжаться без зрителей. Также сейчас решается вопрос о времени проведения полуфиналов Кубка Италии.

По словам Томмази, игроки футбольных команд каждый раз рискуют, выходя на поле. Распространение инфекции по всему миру многим из них внушает беспокойство.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы, среди них — Санкт-Петербург, Рим, Лондон, Мюнхен, Амстердам и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в УЕФА не исключают отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса.