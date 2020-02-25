В УЕФА не исключают отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Евро-2020, а также другие турниры могут быть отменены или перенесены в случае дальнейшего распространения коронавируса, сообщает Rai Radio 1 Sport.

«Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Соревнования прервутся лишь в том случае, если ситуация ухудшится», — отметил Ува.

Известно, что Евро-2020 пройдет в 12 странах. Первый матч назначен в Риме на 12 июня, а финальный — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 июля.

В Италии в настоящий момент зарегистрирована вспышка коронавируса. Число заболевших превысило 220 человек, умерло семеро. Некоторые матчи чемпионата Италии уже перенесены.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Санкт-Петербург готовится к Евро-2020.