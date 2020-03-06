Российский актер Дмитрий Нагиев исполнил трогательную композицию в честь 20-летия спектакля «Кыся», в котором он играет главную роль. Фрагмент видео с выступления, где он сказал, что этой роли отдал половину своей жизни, артист выложил на своей странице в Instagram.

«Что ж, «Кысе» — 20, не верю, что это сказал.

Я же полжизни своей этой роли отдал!

И иногда понимаю, что путаться стал:

Я его или же он меня нынче играл», — спел звезда.

Нагиев также поблагодарил петербургских поклонников за фурор в Ледовом дворце. Дмитрий отметил, что спектакль был отыгран неплохо, но особенно он удивлен, что выступление прошло на большой площадке, а не как обычно в театре.

Поклонники актера тут же начали обсуждать спектакль в комментариях. Некоторые фанаты отметили, что были на нем и не перестают восхищаться талантом Нагиева. Другие написали, что все еще мечтают увидеть известную постановку.

«Супер!!! Слова прекрасные и вы ТАЛАНТИЩЕ!»

«Дмитрий Владимирович, Вы артист с большой буквы! Восхищаюсь Вами с детства»;

«Спели очень душевно!»

«До мурашек!»;

«Мы были, и смеялись до слез, и плакали в конце. Спасибо за эмоции! Браво!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нагиев ответил на слова Жана-Поля Готье о некрасивых мужчинах в России.