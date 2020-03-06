«А с грудью девочке не повезло!» — Самбурская поделилась кадрами с дня рождения
Звезда заявила: с теми, кто не успел на праздник, она допьет 8 марта.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
Фото, видео: Instagram @samburskaya
Звезда «Универа» Настасья Самбурская опубликовала в Instagram снимки с вечеринки по случаю своего дня рождения. На кадрах: очаровательная и веселая 33-летняя актриса в окружении самых близких подруг.
«Спасибо всем, кто пришел! Ииии! Спасибо тем, кто не счел нужным предупредить об отсутствии, допьем на 8 марта!» — подписала пост Самбурская.
Кроме того, актриса похвасталась некоторыми своими подарками: зеленым бархатным платьем с экстремальным разрезом и волшебными босоножками.
Подписчики любимую звезду, конечно, поздравили и наряд оценили на «ура!». Вот только отметили: грудь у актрисы маловата!
«Шикарное платье! Шикарная женщина!»
«Ну, а с грудью девочке не повезло…»
«На прошлых фото грудь казалась побольше…фотошоп?!» — писали расстроенные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал фото Настасьи Самбурской «без зубов и зрачков», которое шокировало ее поклонников.
Нашли ошибку?