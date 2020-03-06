Звезда «Универа» Настасья Самбурская опубликовала в Instagram снимки с вечеринки по случаю своего дня рождения. На кадрах: очаровательная и веселая 33-летняя актриса в окружении самых близких подруг.

«Спасибо всем, кто пришел! Ииии! Спасибо тем, кто не счел нужным предупредить об отсутствии, допьем на 8 марта!» — подписала пост Самбурская.

Кроме того, актриса похвасталась некоторыми своими подарками: зеленым бархатным платьем с экстремальным разрезом и волшебными босоножками.

Instagram @samburskaya

Подписчики любимую звезду, конечно, поздравили и наряд оценили на «ура!». Вот только отметили: грудь у актрисы маловата!

«Шикарное платье! Шикарная женщина!»

«Ну, а с грудью девочке не повезло…»

«На прошлых фото грудь казалась побольше…фотошоп?!» — писали расстроенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал фото Настасьи Самбурской «без зубов и зрачков», которое шокировало ее поклонников.