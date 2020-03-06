Обрушилась часть здания полыхающей школы бокса в Подмосковье
Площадь пожара в спортшколе в Химках составила 1,2 тысячи квадратных метров.
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Фото, видео: МЧС РФ
Часть здания, объятая пламенем, обрушилась в подмосковных Химках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар произошел в спортшколе в Химках, ему был присвоен второй ранг сложности. Пламенем оказалась охвачена площадь в 1,2 тысячи квадратных метров. Огнеборцам удалось локализовать возгорание.
К счастью, в момент ЧП в здании никого не было.
В настоящий момент тушение пожара продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел в спортшколе в подмосковных Химках на площади 1200 квадратов.
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