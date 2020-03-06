Обрушилась часть здания полыхающей школы бокса в Подмосковье

Часть здания, объятая пламенем, обрушилась в подмосковных Химках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел в спортшколе в Химках, ему был присвоен второй ранг сложности. Пламенем оказалась охвачена площадь в 1,2 тысячи квадратных метров. Огнеборцам удалось локализовать возгорание.

К счастью, в момент ЧП в здании никого не было.

В настоящий момент тушение пожара продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел в спортшколе в подмосковных Химках на площади 1200 квадратов.