Пожар произошел в спортшколе в подмосковных Химках на площади 1200 квадратов

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Нюра Незванова
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Возгорание возникло в кирпичном здании на втором этаже.

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Фото, видео: МЧС РФ; Вконтакте @tipkhimki

Школа бокса полыхает в подмосковных Химках на площади 1200 квадратных метров. Речь идет о спортшколе на площади Репина.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

К счастью, в момент ЧП люди в здании не находились.

На месте пожара работают 38 спасателей т 11 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что склады и административное здание полыхают в Казани.

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