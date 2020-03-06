Пожар произошел в спортшколе в подмосковных Химках на площади 1200 квадратов
Возгорание возникло в кирпичном здании на втором этаже.
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