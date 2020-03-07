«Космическая»: Нино Нинидзе поделилась нежным фото в черно-белых тонах
На снимке актриса с обнаженными плечами смотрит в объектив пронзительным взглядом.
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Фото, видео: Instagram @ninosha13
Нино Нинидзе любит черно-белые фотографии и довольно часто выкладывает их в Instagram, вызывая восхищенные возгласы поклонников. Не стал исключением и очередной снимок, которым актриса решила поделиться.
«Не верь. Не бойся. Не проси. И успокойся», — подписала Нинидзе стильное фото.
28-летняя актриса позирует полуобнаженной, глядя в объектив пронзительным взглядом. Буквально за считанные минуты под постом Нино появились десятки восторженных комментариев.
«Какая же вы красивая!»
«Ты конечно очень секс…»
«Ну, вы красотка нереальная! Этот взгляд!»
«Божественно красива!»
«Космическая!», — пишут пользователи.
А одна из подписчиц решила дать своему кумиру житейский совет.
«Ниноша, ты чудо, красавица, если чувствуешь, что тебя любит Максим, выбери его, он классный, вы достойная пара», — написала она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нино Нинидзе рассказала, как Максим Виторган изменил ее отношение к Дню святого Валентина.
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