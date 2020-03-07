«Космическая»: Нино Нинидзе поделилась нежным фото в черно-белых тонах

Нино Нинидзе любит черно-белые фотографии и довольно часто выкладывает их в Instagram, вызывая восхищенные возгласы поклонников. Не стал исключением и очередной снимок, которым актриса решила поделиться.

«Не верь. Не бойся. Не проси. И успокойся», — подписала Нинидзе стильное фото.

28-летняя актриса позирует полуобнаженной, глядя в объектив пронзительным взглядом. Буквально за считанные минуты под постом Нино появились десятки восторженных комментариев.

Instagram @ninosha13

«Какая же вы красивая!»

«Ты конечно очень секс…»

«Ну, вы красотка нереальная! Этот взгляд!»

«Божественно красива!»

«Космическая!», — пишут пользователи.

А одна из подписчиц решила дать своему кумиру житейский совет.

«Ниноша, ты чудо, красавица, если чувствуешь, что тебя любит Максим, выбери его, он классный, вы достойная пара», — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нино Нинидзе рассказала, как Максим Виторган изменил ее отношение к Дню святого Валентина.