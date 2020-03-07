«Работники» грузинского ресторана потребовали от петербуржца оплатить чужой счет

Неизвестные остановили на улице 17-летнего жителя Санкт-Петербурга и потребовали от него оплатить чужой счет в грузинском ресторане. Об этом со ссылкой на слова юноши сообщает 78.ru.

Вечером 6 марта молодой человек спешил на встречу со своими друзьями. У одного из домов на Садовой улице его остановили двое мужчин, схватив за капюшон куртки. Они начали требовать от юноши денег по якобы неоплаченному счету в ресторане. Тот отвечал, что не посещал никаких ресторанов и просто шел мимо.

Петербуржец позвонил друзьям, которые пришли и начали снимать происходящее на камеру. В ходе разбирательств мужчины позвонили, предположительно, сотруднице ресторана по видеосвязи и показали лицо юноши. Девушка, едва увидев подростка, сказала, что это не тот посетитель.

Вскоре петербуржца отпустили, но он решил не оставлять ситуацию. Подросток сообщил о случившемся в правоохранительные органы. По его словам, работники грузинского ресторана после этого попытались подкупить его. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

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