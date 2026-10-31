Чуть не вывернуло наизнанку: Маликов вспомнил кошмарный полет над Москвой

Маликов рассказал, как ему стало плохо в вертолете над Останкино

Народный артист России Дмитрий Маликов рассказал, как съемка клипа на песню «До завтра» обернулась для него проверкой собственных сил. Певец рассказал историю на музыкальном шоу звезды сериала «Универ» Стаса Ярушина.

«Там такая идея, значит, я пою в парке Горького, потом, там девочка танцует на коньках под эту песню, и частично мы снимаем виды Москвы с вертолета. Холод, декабрь», — вспомнил атмосферу съемок Маликов.

По словам певца, вертолет при этом шатало.

«И была идея, что я пою на фоне ночной Москвы. Оператор открывает дверь в вертолете, его так пристегивают, чтобы он меня снимал. А мы около Останкинской башни. И вертолет вот так вот встает, его побалтывает. Мне плохо стало», — рассказал артист.

Затем летчики сделали остановку наверху, потому что проголодались, и это стало кульминацией истории для Маликова.

«Летчики там остановились около этой Останкинской башни наверху. Говорят: „Мы чего-то проголодались“. У меня есть одно ненавистное блюдо, одно всего лишь в жизни — это морская капуста. И они открывают банку морской капусты. В этот момент вертолет болтает. Можете себе представить, что я там им выдал, какую я спел арию Риголетто», — пошутил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Маликов в юном возрасте вообще не любил заниматься музыкой. Будущая знаменитость даже в прямом смысле убегал от своего педагога.

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