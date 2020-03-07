Тело в багажнике и раненая экс-супруга: как поймали петербургского «Отелло»

Евгения Крамаря оперативники искали почти двое суток по всему Петербургу и Ленинградской области, а задержали в одном из отелей города.

Невероятно, но все это время преступник был буквально под боком у оперативников. Гостиница, в которой он скрывался, находится в соседнем здании с отделом полиции. Подробности задержания пока не сообщаются, но не исключено, что Крамарь мог оказать сопротивление.

Все произошло здесь. Это дом бывший тещи Евгения Крамаря. После недолгой словесной перепалки мужчина выхватил пистолет, ударил бывшую супругу по голове, а потом несколько раз выстрелил в Андрея Суворова, который как выяснилось вообще здесь оказался случайно.

В тот роковой день Евгений Крамарь приехал на дачу, чтобы забрать кровать. Она досталась ему после раздела имущества с бывшей женой. Увидев экс- супругу в компании неизвестного человека не сдержался, приревновал. И решил убить обоих. Сын Крамаря, подтверждает, отец всегда был вспыльчив.

Дальше все было как в гангстерском фильме. Тело Евгений Крамарь закинул багажник, пристегнул раненую женщину к себе наручниками и нажал на газ. Он все обдумал мгновенно. Анастасию — свою бывшую супругу — решил взять в сообщницы, чтобы вместе избавиться от улик. Сжечь и закопать тело где-то в лесу. Но она спутала все карты, попросила отстегнуть наручники, а потом на ходу выпрыгнула и машины. На проезжавшей мимо скорой добралась до ближайшей больницы и сообщила в полицию.

Проехав двадцать километров, Крамарь бросив машину с трупом в багажнике в лесу, и скрылся. Позже ее нашли местные жители. Вдова Андрея Суворова до сих пор не может поверить в случившееся. В том доме он оказался действительно случайно. Общий с бывшей женой Крамаря знакомый попросил помочь вынести мебель. Ни о какой любовной встрече и речи быть не могло.

Чем занимался Евгений Крамарь в последнее время неизвестно. Женат был не первый раз. От обоих браков у него остались дети. Соседи ничего странного раньше за ним не замечали, говорят приличный человек.

У Андрея Суворова осталась беременная супруга. Что делать дальше, женщина не знает. Оперативники и следователи продолжают выяснять детали шокирующего убийства. В отношении Крамаря в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что похищенную под Костромой школьницу нашли в диване дома у подозреваемого.