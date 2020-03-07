Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Бойцы смешанных единоборств (MMA) россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон провели первую пресс-конференцию перед боем в рамках турнира UFC 249. Особенно зрителям запомнилась их дуэль взглядов.

Российский спортсмен в начале пресс-конференции находился в спокойном состоянии. Однако во время общения с журналистами ситуация начала накаляться. Оба бойца колко комментировали ответы друг друга, угрожая сокрушить соперника во время боя.

Эмоционального пика Хабиб и Тони достигли во время дуэли взглядов, которая традиционно проводится в конце пресс-конференции. Встав напротив Нурмагомедова, Фергюсон начал всячески провоцировать россиянина: вставал в боевую стойку, что-то говорил, а также несколько раз положил на пол чемпионский пояс UFC, который завоевал в бою с Кевином Ли в 2017 году.

В итоге Хабиб не выдержал и пнул ногой пояс Тони — тот едва не улетел со сцены. После этого американец поднял его и вступил в словесную перепалку с россиянином. В итоге провести дуэль взглядов они так и не смогли.

Как сообщал 5-tv.ru, поединок Нурмагомедов — Фергюсон состоится в ночь на 19 апреля. Он станет главным на турнире UFC 249 в Нью-Йорке — спортсмены считаются лучшими бойцами в легкой весовой категории. Россиянин провел 28 боев и победил в каждом из них. За плечами американца столько же боев, но в трех он проиграл. В России транслировать поединок Хабиба и Тони будет телеканал РЕН ТВ.