Футболист Роналдиньо арестован в Парагвае

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Нюра Незванова
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Футболиста обвиняют в использовании фальшивого паспорта для въезда в страну.

Фото: www.globallookpress.com / Xue Yuge

Генеральная прокуратура Парагвая выдала ордер на арест известного футболиста Роналдиньо, пишет РИА Новости. В настоящий момент он задержан.

По данным правоохранителей, экс-футболист бразильской сборной использовал поддельный паспорт для въезда в страну. Сообщается, что ведомство требует заключить его под предварительное заключение.

Роналдиньо вместе со своим братом Роберто были задержаны 4 марта после обнаружения в номере отеля поддельных удостоверений. На родине спортсмен был лишен загранпаспорта за уклонение от уплаты налогов.

Спортсмен планировал презентовать в Асунсьоне свою книгу и принять участие в запуске благотворительной кампании.

Ранее их продержали под арестом двое суток, однако позже правоохранители заявили, что не намерены выдвигать против Рональдиньо обвинения.5-tv.ru рассказывал, что Рональдиньо занялся криптовалютой.

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