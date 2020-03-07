Видео с любопытным котом из Сибири буквально «взорвало» сеть. Ролик с домашним питомцем набрал более 8,5 миллиона просмотров в видеохостинге TikTok.

На кадрах видно, как животное ради кусочка курицы просовывает голову в узкую картонную трубу, на дне которой хозяйка кота установила камеру. При этом зверек постоянно забавно принюхивается, после чего все-таки съедает заветное лакомство.

Пользователи сети по достоинству оценили видео со смешным котиком и не преминули пошутить на этот счет.

«На что ты способен, чтобы достичь последней чипсы в банке Pringles?!»

«Видео, как мышь наблюдает за своим концом», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла.