Любопытный сибирский кот «взорвал» сеть — видео

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Ниса Мурзанаева
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Ролик с домашним питомцем набрал более 8,5 миллиона просмотров в TikTok.

Фото, видео: belvet.ua

Видео с любопытным котом из Сибири буквально «взорвало» сеть. Ролик с домашним питомцем набрал более 8,5 миллиона просмотров в видеохостинге TikTok.

На кадрах видно, как животное ради кусочка курицы просовывает голову в узкую картонную трубу, на дне которой хозяйка кота установила камеру. При этом зверек постоянно забавно принюхивается, после чего все-таки съедает заветное лакомство.

Пользователи сети по достоинству оценили видео со смешным котиком и не преминули пошутить на этот счет.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла.

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