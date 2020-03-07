Психолог посоветовала женщинам прямо говорить мужчинам о подарках на 8 Марта
Эксперт Ирина Кузнецова считает, что, намекая на желаемый презент, не стоит использовать психологические приемы.
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Психолог Ирина Кузнецова рассказала, как получить желанный подарок от своего возлюбленного на 8 Марта. По словам специалиста, женщине нужно говорить своему избраннику об этом напрямую, поскольку мужчины, как правило, не понимают намеков, пишет URA.RU.
«Мужчине важна четко поставленная цель, задача. Вы заметно снизите предпраздничное напряжение и „головную подарочную боль“ своему мужчине, если скажете ему все прямо. И уже за это он будет вам благодарен. Но не стоит забывать о том, что цель должна быть адекватна и достижима для него», — заявила эксперт.
Кузнецова добавила, что любое «хочу» должно звучать нежно и с любовью. Для мужчины очень важно чувствовать, что его любимая женщина верит в него. В таком случае он свернет горы и задарит возлюбленную подарками.
Специалист отмечает, что, намекая на желаемый подарок, не стоит использовать психологические приемы. Это только может отпугнуть и разозлить избранника.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс в сексуальном нижнем белье подсказала мужчинам идеальный подарок на 8 Марта.
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