Психолог посоветовала женщинам прямо говорить мужчинам о подарках на 8 Марта

Психолог Ирина Кузнецова рассказала, как получить желанный подарок от своего возлюбленного на 8 Марта. По словам специалиста, женщине нужно говорить своему избраннику об этом напрямую, поскольку мужчины, как правило, не понимают намеков, пишет URA.RU.

«Мужчине важна четко поставленная цель, задача. Вы заметно снизите предпраздничное напряжение и „головную подарочную боль“ своему мужчине, если скажете ему все прямо. И уже за это он будет вам благодарен. Но не стоит забывать о том, что цель должна быть адекватна и достижима для него», — заявила эксперт.

Кузнецова добавила, что любое «хочу» должно звучать нежно и с любовью. Для мужчины очень важно чувствовать, что его любимая женщина верит в него. В таком случае он свернет горы и задарит возлюбленную подарками.

Специалист отмечает, что, намекая на желаемый подарок, не стоит использовать психологические приемы. Это только может отпугнуть и разозлить избранника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс в сексуальном нижнем белье подсказала мужчинам идеальный подарок на 8 Марта.